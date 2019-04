Poliisi pääsi helpolla ennen Stadin derbyä, kun HIFK:n fanit marssivat ja HJK:n kannattajat hörppivät olutta samaan aikaan

Urheilu

Helsingin paikallisottelut Stadin derbyt ovat perinteisesti alkaneet HJK:n ja HIFK:n kannattajien marsseilla Töölön jalkapallostadionille. Tällä kertaa kauden ensimmäisen Stadin derbyn sujuvuutta ja turvallisuutta valvonut poliisi pääsi tavallista helpommalla, sillä vain HIFK:n fanit järjestivät marssin stadionille Töölön kisahallin päädystä.Muutama sata IFK:n fania marssi yhtenäisesti stadionille. Samaan aikaan HJK:n fanit hörppivät olutta stadionin uusitun eteläpäädyn avajaistilaisuudessa.HIFK:n fanit pysähtyivät marssillaan stadionin eteläpäädyn kulmalle laulamaan, mutta lievän provokaation marssi jatkui kohti stadionin pohjoispäätyä, jossa HIFK:n fanikatsomo sijaitsee. Ennen ottelua ei näkynyt minkäänlaisia järjestyshäiriöitä.Ottelu on loppuunmyyty, ja paikalle odotetaan yli 10 000 katsojaa.Joissain aiemmissa Stadin derbyissä on nähty hankalia tilanteita, kun marssit ovat suunnanneet toisiaan kohti, ja poliisin on pitänyt pysäyttää marsseja stadionin kulmille.Stadin derbyn yhteydessä on uhkakuvana nähty huliganismia, mutta itse ottelutapahtumat ovat sujuneet hyvin.