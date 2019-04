Urheilu

Manchester City tarrasi Valioliigan mestaruuteen, ManU-vahti de Gea joutui pilkan kohteeksi

Manchester

City

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Guardiolan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ManU:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy