Jalkapallon Helsinki Cup rikkoo ensi kesänä omat osallistujaennätyksensä

junioriturnaus Helsinki Cup on kesällä 2019 suurempi kuin koskaan.Ilmoittautuminen turnaukseen päättyi tällä viikolla. Joukkueita ilmoittautui mukaan 1 366, joista 1 174 on poikajoukkueita ja 192 tyttöjoukkueita.on turnauksen historian ennätys niin poika- ja tyttöjoukkueiden määrässä kuin joukkueiden kokonaismäärässäkin.Viime vuonna mukana oli 1 144 poika- ja 176 tyttöjoukkuetta.”Nuorempien ikäluokkien joukkueita on nyt mukana aiempaa enemmän, ja uusia joukkueita olemme saaneet mukaan runsaammin kuin edellisvuosina”, Helsinki Cupin toimitusjohtaja Kirsi Kavanne sanoo tiedotteessa.Cup järjestetään 8.–13. heinäkuuta jo 44. kerran. Se on Euroopan kolmanneksi suurin juniorijalkapalloturnaus yli 20 000 vuosittaisella pelaajalla.Mukaan on tulossa 78 kansainvälistä joukkuetta kaikkiaan 20 maasta. Turnausta pelataan 16:lla eri kenttäalueella, joista yksi on paluun turnauskartalle tekevä Tapiolan urheilupuisto.