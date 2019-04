Urheilu

Jatkuuko Bottaksen ja Hamiltonin dominointi, vai aloittaako Ferrari vastaiskun viime hetkellä?

Asetelma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bakun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mercedeksellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bakussa