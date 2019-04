Norjan hiihdon superlupaus pettyi maajoukkueen valintoihin: Valmentajat selittävät päätöstään harjoittelun raakuudella

Urheilu

Norjan hiihdon superlupaus pettyi maajoukkueen valintoihin: Valmentajat selittävät päätöstään harjoittelun raa

Norjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.nrk.no/sport/kometen-skistad-droppes-pa-elitelag-av-landslagsledelsen-1.14531678

Skistad

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000005973122.html