Urheilu

HIFK:n kannattajat protestoivat seurajohdon aikeita ja juhlivat lopuksi avausvoittoa

Veikkausliigan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kentällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HIFK

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy