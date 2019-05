Huomasitko Mercedes-pomo Toto Wolffin nyrpeän ilmeen Bottaksen voittohetkellä? Näin tallin strategiavelho selittää tilannetta

Urheilu

Huomasitko Mercedes-pomo Toto Wolffin nyrpeän ilmeen Bottaksen voittohetkellä? Näin tallin strategiavelho seli

Mercedes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mercedeksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy