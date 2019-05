Testosteronikiistan hävinnyt Caster Semenya ilmoittautui yllättäen perjantaina juostavalle Timanttiliigan 800 metrille, mutta vihjailee myös lopettavansa

Urheilu

Testosteronikiistan hävinnyt Caster Semenya ilmoittautui yllättäen perjantaina juostavalle Timanttiliigan 800

Eteläafrikkalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Semenya

Timanttiliigan kilpailu Dohassa perjantaina. C More Sport 1:n lähetys alkaa kello 19. Naisten 800 metriä kello 20.07.