HJK sulkeutui ratkomaan alkukauden kriisitilannetta, ja se kertoo tilanteen vakavuudesta

Urheilukadulla Veikkausliigan hallitseva mestari Helsingin Jalkapalloklubi käpertyi tällä viikolla eräänlaiseen kriisitilaan. HJK:n päävalmentaja Mika Lehkosuo https://www.hs.fi/haku/?query=mika+lehkosuo ja toimitusjohtaja Aki Riihilahti https://www.hs.fi/haku/?query=aki+riihilahti eivät halunneet antaa haastatteluita ennen perjantain ottelua sarjassa toisena olevaa Ilvestä vastaan ja harjoitukset pidettiin suljettujen ovien takana. Viesti oli, että joukkueelle haluttiin antaa työrauha.Se kertoo siitä, miten vakava tilanne HJK:ssa on juuri nyt. Kyseessä on vähintään ”minikriisi”.Kaikki Lehkosuon HJK-kaudet ovat alkaneet alavireisesti, mutta tämä on ollut selvästi heikoin alkukausi.puheenjohtaja Olli-Pekka Lyytikäinen https://www.hs.fi/haku/?query=olli-pekka+lyytikainen sanoi Helsingin Sanomille olevansa pettynyt näkemäänsä.”Olen pettynyt niin kuin kaikki HJK:n peliesityksiä seuranneet, olivat he sitten toimittajia, puheenjohtaja, toimiston väkeä, päävalmentaja, joukkue tai kannattajia. En usko, että on kovin montaa, joka olisi tyytyväinen pelisuorituksiin. Olen pettynyt sekä peliesityksiin että tuloksiin. Vuosien kokemuksella voi sanoa, että aina tulee huonoja ja hyviä pelejä, ja täytyy nyt uskoa, että tilanne kääntyy paremmaksi”, Lyytikäinen totesi.”Meidän resursseilla ja tekemisellä tulosten pitäisi olla parempia.”Lyytikäinen ei halunnut vastata henkilökysymyksiin, koska niistä puhutaan seuran sisällä.on alkanut Klubilta jopa huonommin kuin kaudet 2015 ja 2016, jolloin HJK jäi vaille mestaruutta. Noilla kausilla Klubi keräsi kuudesta ensimmäisestä ottelusta 11 pistettä, nyt pisteitä on 9. Viime kaudella samaan aikaan HJK:lla oli 13 pistettä ja sitä edeltävällä kaudella 11 pistettä.Tämän kauden alku muistuttaa kaudesta 2014, jolloin Lehkosuon edeltäjä Sixten Boström https://www.hs.fi/haku/?query=sixten+bostrom sai potkut vain viiden pelatun ottelun jälkeen, kun joukkue oli kerännyt vain viisi pistettä. Silloin seurajohto koki, että Boström ei nähnyt pelissä mitään korjattavaa, mikä vaikutti potkuihin.HJK on pelannut nyt neljä perättäistä voitotonta ottelua, ja kuudessa ottelussa pistekeskiarvo on 1,5.Tällaiset voitottomat sarjat ovat kohtalokkaita, kuten viisi ottelua vuonna 2016 ja seitsemän ottelua vuonna 2015. Tällä kaudella yksittäisen pisteen merkitys on suurempi kuin aiemmilla kausilla, kun sarjassa pelataan vähemmän otteluita.

Mitkä asiat ovat tällä haavaa pielessä?

HJK–Ilves Telia 5g -areenalla tänään perjantaina kello 18.30. Ruutu+ näyttää ottelun.

Vaikeuksia on sekä puolustuksessa että hyökkäyksessä. HJK:n pelinavaaminen näyttää vaikealta, ja vastustajan prässi puree liian hyvin.Pitkät hyökkäykset ovat tehotonta pallonsiirtelyä, mikä ei johda maalipaikkoihin. Kolmessa viime ottelussa HJK on saanut yhteensä neljä laukausta maalia kohti.Puhumattakaan siitä, että HJK:n joukkue ei vain ole yhtä hyvä kuin aiemmilla kausilla.Onko päävalmentaja Lehkosuon asema vaakalaudalla? Seurajohdon kannalta olennaista on, onko johdolla hyvät syyt uskoa siihen, että tilanne kääntyy parempaan. Toistaiseksi syitä selvästi on.Perjantain ottelu sarjassa toisena olevaa Ilvestä vastaan on vedenjakaja. Joko tilanne rauhoittuu tai kriisitilanne syvenee.