Urheilu

Jos joku vielä väittää, ettei Lionel Messi pärjäisi Valioliigassa, niin näillä perusteilla voitte vastata: höp

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Messin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niin että