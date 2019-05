Urheilu

Oulussa

Suomen mestaruus ratkaistaan vasta lauantaina, mutta HPK on kiekkokauden pelastaja jo nyt.HPK on taas osoittanut, että pienet seurat pienillä resursseillaan voivat menestyä Suomen kovimmassa ammattilaislajissa. Edellisen ja ainoan liigamestaruutensa HPK otti 2006. Tilaus uusinnalle on olemassa.Rinkelinmäki on ollut niin täynnä loppuotteluissa, että ihmiset ovat seisoneet pitkin seinänvierustoja. Näin ei ole aina.Yli 5 000 katsojan saaminen halliin on ollut nyt helppoa, mutta HPK:n runkosarja-arkeen se kuuluu harvoin.HPK pelaa joukkueella, jossa valtakunnan suuria kiekkonimiä ei ole törmäilemässä toisiinsa. Menestyvä joukkue on nostanut yksilöitä esille ja päinvastoin.Kun tähän pakettiin lisätään hurmoksellinen taistelu, ovat tulokset luettavissa Liigan tilastoista.lauantaina on luvassa mielenkiintoinen ottelu.HPK:lle on sopinut hyvin Raksilan suuri kaukalo, ja onhan sieltä yksi finaalisarjan voittokin haettu. Jos Kerho noutaa toisen voiton Oulusta, sekoaa Hämeenlinna vapun kaltaiseen juhlintaan.