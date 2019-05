Urheilu

Seitsemäs ja ratkaiseva kiekkofinaali harvinaista kokeneillekin pelaajille: ”Tuommoisesta olen aina unelmoinut

Jääkiekkoliigan

Kärppien

Pennanen

Oulussa

Kiekkotaituri

Nelosketjun

Kärpissä

Kärppien ja HPK:n välinen Liigan loppuotteluiden seitsemäs peli pelataan Oulussa lauantaina kello 17. Telia TV näyttää ottelun suorana.