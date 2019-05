Urheilu

Klubin tehottomuus jatkui Ilvestä vastaan, ja niin jatkuivat myös ”Bana ulos” -huudot

viimeksi Töölön jalkapallostadionilla on nähty yhtä unettavaa ja tilanneköyhää jalkapallo-ottelua kuin HJK–Ilves? Klubin joukkue pelaa varmasti pitkälti niin kuin päävalmentaja Mika Lehkosuo https://www.hs.fi/haku/?query=mika+lehkosuo haluaa, mutta yleisön silmiä se ei miellytä, eikä tulostaululla vaihdu numerot.Ensimmäiset ”Bana ulos” -huudot kuultiin jo 29. minuutilla. Niitä on kuultu monen kauden ajan, mutta tällä kertaa fanit huusivat myös ”Sara ulos”. Se viittasi apuvalmentaja Jani Sarajärveen https://www.hs.fi/haku/?query=jani+sarajarveen , jonka kädenjälki näkyy myös HJK:n riskittömässä pelitavassa.HJK:lla on seitsemän pelatun kierroksen jälkeen Veikkausliigassa kymmenen pistettä. Huonommin HJK on pelannut viimeksi seitsemän ensimmäistä ottelua vuonna 2007, jolloin HJK:lla oli yhdeksän pistettä. Silloin päävalmentaja Keith Armstrong https://www.hs.fi/haku/?query=keith+armstrong sai kesken kauden potkut.On aina hieman enteellistä, kun HJK:n johtoportaan jäseniä, kuten toimitusjohtaja Aki Riihilahti https://www.hs.fi/haku/?query=aki+riihilahti ja hallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka Lyytikäinen https://www.hs.fi/haku/?query=olli-pekka+lyytikainen osuu samaan aikaan pukukoppikäytävälle pelin jälkeen. Riihilahti antoi auliisti kommentteja pelin jälkeen.”Tämä oli yksittäinen peli. Isompi kysymys on, että kehittyykö peli ja mihin suuntaan se kehittyy. Kyllä meidän odotukset on, että pelaamme paremmin ja saamme parempia tuloksia”, Riihilahti sanoi.”Tiedän, että kaikki ovat turhautuneita, niin fanit kuin seuran työntekijät. Yritämme kääntää tilanteen.”

”Jokaisella on mielipide futiksesta. Oletan, että HJK pelaa jalkapalloa, joka on eteenpäin menevää ja siten tulee tuloksia.”

