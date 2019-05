Urheilu

Kuolettavan tylsä Klubi karkottaa jo kannattajia, mutta Lehkosuon mukaan työ jatkuu hyökkäysongelman ratkaisem

Aloitetaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ottelussa