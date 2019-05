Urheilu

Petra Ollin maailma

Seinäjoki

Jos

Hanasta

”Siellä hevosenpaskassa lenkkeillessäni mietin, että oliko meidän pakko tulla tänne asti treenaamaan.”

Huhtikuussa

”Haaveilin nuorena näyttelijän ammatista, mutta on tämä painiminenkin tietynlaista estradilla oloa.”

Kesäkuussa

”Leireillä treenataan kovaa, ja kroppa ja mieli alkavat loppuviikosta väsyä. Ei se ole kadehdittavaa hommaa.”

Harjoitteluolosuhteet

”Minun oli pakko valehdella, että kärsin laktoosi-intoleranssista.”

Seuraavana

”Ei noin erikoiseen paikkaan olisi koskaan tullut huvikseen mentyä.”

Tärkeää