HPK:n tasoitusmaalin tehnyt konkaripakki Arto Laatikainen, 38, innostui mestaruudesta: ”Olisi tarkoitus jatkaa vielä”

Urheilu

HPK:n tasoitusmaalin tehnyt konkaripakki Arto Laatikainen, 38, innostui mestaruudesta: ”Olisi tarkoitus jatkaa

Oulu

Hämeenlinnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konkaripakki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kolmesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kärpät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mestaruus