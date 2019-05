Urheilu

Mikko Korhonen otti uran toisen voiton golfin Euroopan-kiertueella, bonuksena paikka major-kilpailuun

Mikko Korhonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kilpailu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voitto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uransa

Kaksi