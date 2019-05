Urheilu

Kilpahevosten vammoja tutkitaan nyt ­3d-tekniikalla

Kun

”Huomasimme, että pelkästään kentän pinnan muokkaaminen vaikutti siihen, että hevonen astui takajaloillaan syvemmälle vatsansa alle.”

Erilaisten

”Voimme varmistaa, etteivät hevoset esimerkiksi kaadu tai loukkaannu huonon pohjan takia”, Hobbs sanoo.

Millainen

Ratsastuskentän pohja rakentuu useista osista