Urheilu

”Lehmänpaska-arpa” sai sydämeni pesäpallon puolelle

Inhosin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sotkamon Jymy-Hyvinkään Tahko tiistaina 7.5. Telia 5G Areenalla kello 18. Ruutu+ näyttää kaikki Superpesiksen ottelut.

pesäpalloa suurimman osan elämästäni, mutta olin väärässä.Vuosien ajan päällimmäisin pesismuistoni oli yläasteajoilta, kun pelattiin Salon koulujenvälisiä mestaruuskilpailuja. Oppilaat eivät suhtautuneet turnauksiin kovinkaan tosissaan, mutta liikunnanopettajille kisa tuntui olevan tärkeä.Niin tärkeä, että jos noin 25 vuoden takaiset muistikuvani pitävät paikkansa, olivat koulumme ja naapurikoulun liikunnanopettaja kerran jopa toistensa rinnuksissa kiinni, koska olivat eri mieltä siitä, ehtikö pelaaja kolmospesälle vai ei.Melkein heti sen perään tulikin vuosi 1996, ja kovalla rytinällä Superpesikseen ilmestynyt, kuin tyhjästä syntynyt Kaisaniemen Tiikerit saapui pelikentille. Seura kiinnosti mediaa ja veti katsomoihin väkeä, mutta silkalla rahalla luotu joukkue samalla myös ärsytti suurinta osaa pesisväestä, joka toivoi korttitalon pikaista romahtamista.Ja vuonna 1998 se viimeistään surullisenkuuluisan sopupeliskandaalin myötä sitten romahtikin, kun sponsorit kaikkosivat seuran ympäriltä erittäin nopeasti.Sen jälkeen en vuosikausiin suonut lajille ajatuksiani juuri ollenkaan. Pidin lajia tylsänä, koska siitä puuttui muun muassa jääkiekolle ja jalkapallolle ominainen kontaktipelaaminen.kuitenkin muuttui vuonna 2013, kun tapasin elämänkumppanini, jonka kotipitäjässä urheilu tarkoittaa joko pesäpalloa tai painia. Hänen vanavedessään lähdin katsomaan pesistä Vimpeliin ja Alajärvelle. Siellä, Pesis-Suomen sydämessä, silmäni aukesivat lopulta pesiksen todelliselle olemukselle.Yhteisöllisyydelle.Maakunnissa lajilla ja joukkueilla on urheilua suurempi merkitys. Talkoohenki ja yhteisöllisyys on yhteiskunnasta yleisellä tasolla hiipumassa, mutta pesispaikkakunnilla se yhä voi hyvin.Pienillä paikkakunnilla seura koskettaa suurta osaa asukkaista. Jos edustusjoukkueeseen ei jokaisella olekaan suoraa kontaktia, niin monen oma lapsi pelaa seuran junioreissa ja vanhemmat elävät peleissä ja turnauksissa mukana.Ottelutapahtumia, joillakin paikkakunnilla edes stadioneita, ei olisi ilman talkootyötä. Pelaajien kasvutarinat tunnetaan, koska he ovat eläneet yhteisen lapsuuden ja nuoruuden kylän ikätovereidensa kanssa.Esikuvat ovat paikallisia sankareita, jotka käyvät ensin päivällä tekemässä työpäivän pellolla tai tehtaalla, ja tulevat sitten illaksi stadionille panemaan hanttiin Sotkamolle ja Kouvolalle. Se on urheiluromantiikkaa kauneimmillaan.Seuran logo ja värit merkitsevät yhteisöä.kyllä maaseudulla osataan isosti innovoidakin.Lopullisesti minut hurmasi kesällä 2014 Alajärven Ankkureiden otteluissa myynnissä ollut Lehmänpaska-arvaksi nimetty arpalipuke.Ankkureiden erittäin persoonallisessa arvonnassa ideana oli päästää lehmä laitumelle, joka oli jaettu viiteentuhanteen yhtä suureen ruutuun. Jokaista ruutua vastasi yksi arpa. Kun lehmä sitten ensimmäisen kerran teki tarpeensa – kansankielisemmin paskoi pellolle – oli voittaja selvillä.Arvontaidea oli niin ällistyttävä, että ostin itsekin lipukkeen.En voittanut. Mutta pesis ja Ankkurit olivat voittaneet minut puolelleen.