Urheilu

Ilmarumpuja soittanut Jarmo Kekäläinen joutui pettymään, kun Tuukka Rask nollasi Columbuksen

Tuukka Raskin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vieraskaukalossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Välierissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy