Urheilu

Salibandyn naisten liigauudistuksesta tuli farssi

https://salibandy.fi/uutiset/huippu-urheilu-uutiset/naisten-salibandyliigaan-ja-1-divisioonaan-merkittavia-muutoksia-kaudelle-2019-20/

”Salibandyä ohjataan eteläisessä Suomessa”

”Uudistuksen informointi oli ala-arvoista ja tuntuu, ettei uudistusta mietitty alussa ihan loppuun asti, vaan yritettiin vetää läpi liian tiukalla aikataululla. Moni muun lajin edustaja on kovin hämmästellyt Salibandyliiton tapaa hoitaa tätä ja hämmästelleet koko konseptia.” Yksi vastaajista

”Mielipiteitä on joukkueilta viestitse kyselty. Se, miten mielipiteet ovat vaikuttaneet päätöksentekoon ja [millaisia olivat] esimerkiksi kyselyiden tulokset, on jäänyt mysteeriksi.” Yksi vastaajista

”Emme halunneet lähteä pelaamaan karsintapelejä, kun ei ole tiedossa, onko siitä mitään hyötyä. [Valmistelua on tehty] liian salassa, ei ole kuultu kenttää, eikä informoitu tarpeeksi sen vaiheista. Eivät kaikki lue päivittäin salibandy.fi-sivustoa.” Yksi vastaajista

”Mielestäni on järkevää koettaa saada enemmän tasaisia pelejä ja siihen tämä uudistus kaiketi tähtää. (- -) Henkisesti pääsarjan A-ryhmä on pääsarja ja B-ryhmä siitä seuraava taso, ja sitä voidaan kutsua NLB-nimellä tai 1. divarina.” Petra Vaarakallio, joukkueenjohtaja/pelaaja, SB Vantaa II

”Liigan ’tasoryhmät’ eivät mielestäni tue tyttö- ja naissalibandyn imagon nostamista. Mielestäni voi olla vain yksi liiga, vain yksi pääsarja!” Yksi vastaajista

”Vain 16 joukkuetta Suomessa saa pelata 3 x 20 minuuttia. Pienten seurojen ja pienten kaupunkien on vaikea kilpailla. Salibandyä ohjataan eteläisessä Suomessa.” Yksi vastaajista

”Tiedotusta ei ole ollut lainkaan. Ainut tieto, mitä olemme saaneet, olemme itse lukeneet netistä. Tilanne on ollut erittäin sekava.” Yksi vastaajista

”Olimme pelanneet koko kauden ajatuksella, että meillä olisi ollut mahdollisuus karsia paikasta 1. divisioonaan. (- -) Aina pitäisi olla jo ennen kauden alkua selkeästi tiedossa, mistä asioista tullaan tulevalla kaudella pelaamaan. (- -) Monella 2. divisioonan joukkueella hävisi viime kaudella pohja pois tavoitteilta, ja lisäksi kuilu sen kuin kasvaa liigan ja 2. divisioonan välillä.” Ari Teerikangas, valmentaja, SC Kokkola

”Valmistelu olisi voitu tehdä huolellisemmin ja tiedottaa asiasta aikaisemmin. Esimerkiksi tämä olisi ollut hyvä, jos muutokset olisi tapahtunut vuoden päästä ja niistä olisi kerrottu nyt.” Yksi vastaajista

Jutun kirjoittaja pelasi itse kaudella 2018–19 naisten kakkosdivisioonassa ja N30SM-sarjassa.