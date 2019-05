Liverpool-luotsi Klopp ylisti joukkuettaan: ”Potentiaalin ja taistelutahdon sekoitus on jotain, mitä en ole koskaan aiemmin nähnyt”

Urheilu

Liverpool-luotsi Klopp ylisti joukkuettaan: ”Potentiaalin ja taistelutahdon sekoitus on jotain, mitä en ole ko

Liverpoolin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Klopp

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Klopp

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy