Heikki Kokki, 82, lähtee Jutin kanssa Slovakiaan ”rillaamaan”: Timo Jutila isännöi kisamatkaa nyt toista kertaa

Urheilu

Heikki Kokki, 82, lähtee Jutin kanssa Slovakiaan ”rillaamaan”: Timo Jutila isännöi kisamatkaa nyt toista kerta

”Jokainen

Timo Jutila

Tampereelta

Avausviikonloppu kerää eniten kisamatkalaisia

Suomalaisia

Suomi–Kanada perjantaina kello 17.15. MTV3 näyttää ottelun suorana lähetyksenä.