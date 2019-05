Urheilu

Riissasen perheen lapset suunnistivat jo kohdussa: ”Eikä eksymisen pelkoa ole”

Onnistumisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perjantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteinen

Suunnistus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poimintoja Unelmien liikuntapäivän avoimista tapahtumista

1 Pormestarin porrashaaste

2 Lasten ja nuorten olympialaiset

3 Liikuntavarusteet kiertoon

4 Avoimia ovia Helsingissä

5 Sovellettua liikuntaa

ilo ja tunne. Rastien löytäminen. Parhaansa tekeminen. Maastossa oleminen.Espoolaisen Riissasen perheen lapset listaavat nopeasti rakkaan harrastuksensa suunnistuksen parhaita puolia. Liikunnallisille Riissasille suunnistus on aidosti koko perheen yhteinen juttu.”Suunnistus on siitä hyvä laji, että kaikki pystyvät harrastamaan sitä omalla tasollaan, on sitten vasta-alkaja tai maailmanmestari”, isäsanoo.Lajin perhekeskeisyys on sitonut 16-vuotiaan, 13-vuotiaanja 9-vuotiaanosaksi suunnistusyhteisöä jo ennen heidän syntymäänsä.”Kyllä he ovat olleet mukana jo siitä lähtien, kun olivat vatsassa”, äitikertoo.järjestettävän Unelmien liikuntapäivän tämän vuoden teema, eri-ikäiset yhdessä liikkeellä, sopii mainiosti sekä Riissasiin että suunnistukseen.”Maastossa liikkuminen on hyvin luontevaa meidän perheelle – eikä sen tarvitse olla pelkkää suunnistamista. Voimme käydä vaeltamassa ja retkeilemässä, eikä eksymisen pelkoa ole, vaan etsimme mielellämme uusia paikkoja. Siellä voi tehdä vaikka geokätköilyä samalla”, Jani Riissanen kuvailee.Koko perheen voimin harrastettava liikunta pysyy kuvioissa mukana läpi vuoden. Talvella Riissasia tapaa usein sukset jalassa – lempilaji hiihtosuunnistus yhdistää kätevästi kaksi rakasta liikuntamuotoa.tekeminen ei rajoitu pelkästään liikuntaharrastukseen. Miska Riissanen kiittelee perheeltä saatavaa tukea, kyytejä harjoituspaikoille sekä suoritusten yhteistä analysointia.”Varsinkin kun nyt tässä iässä alkaa isän kanssa olla pitkälti samoja ratoja välillä, niin voi käydä jollain rastivälillä kamppailua, kumpi on nopeampi.”Riissasten seura Espoon Akilles on hyvä esimerkki eri-ikäisten yhteisestä liikkumisesta. Perhe kuvailee seurassa vallitsevaa yhteisöllisyyttä hyvin vahvaksi. Kaikki pääsevät mukaan, ja nuorimmatkin osallistuvat kisojen ja tapahtumien järjestämiseen.Unelmien liikuntapäivänä seura tarjoaa tutustumista sprinttisuunnistukseen Koulumäen koululla kello 16–18.on yksi tämän vuoden trendejä muuallakin maassa porrastreenien lisäksi, kertoo Suomen Olympiakomitean liikunnallisen elämäntavan viestinnän asiantuntija”Tapahtumien kirjo on aivan valtava. On todella paljon päiväkoteja ja kouluja, mutta myös tosi paljon työyhteisöjä mukana tänä vuonna. Kaksi Suomen suurinta työnantajaa, Helsingin kaupunki ja HUS, liikuttavat työntekijöitään”, hän lisää.Tämän vuoden teema on monella tavalla ajankohtainen nyky-yhteiskunnassa, kertoo Olympiakomitean liikunnallisen elämäntavan erityisasiantuntija”Meillä on aika paljon toimintaa, jota toteutetaan ikäryhmittäin. Jos ajatellaan vaikka lasten liikkumista, niin harjoitusryhmät ovat usein tietyn ikäisille. Toisaalta vanhemmat saattavat kokea niin, että aika kuluu kun vie lapsia harrastuksiin”, Livson sanoo.”Olemme halunneet kiinnittää huomiota siihen, että eri-ikäisten yhdessä liikkuminen voi edistää niin lasten, aikuisten kuin ikäihmisten fyysistä kuntoa, terveyttä, hyvinvointia, oppimista, yhdessäoloa ja suvaitsevaisuutta.”: Jan Vapaavuori haastaa Helsingin kaupungin työntekijät ja kaupunkilaiset liikkumaan yhdessä Tuomiokirkon portaille kello 13–16.: Päivän suurin tapahtuma kokoaa kolmisentuhatta lasta ja nuorta Myyrmäki-halliin Vantaalle. Koulujen päivä kello 8.30–15. Ovet auki kaikille kiinnostuneille kello 15–20 ja lauantaina kello 9–18.: Töölön kisahallin aulassa Helsingissä jaetaan liikuntapaikoilta kerättyjä varusteita maksutta kaikille halukkaille kello 9–16.: Kisahallin ja Liikuntamyllyn ovet ovat avoinna kello 7–16. Jakomäen uimahalliin pääsee maksutta kello 14–19.30, Itäkeskuksen uimahalliin kello 6.15–16 ja Pirkkolan uimahalliin kello 7–16.: Sovellettu liikunta sopii kaikille, olitpa sitten liikuntarajoitteinen tai et. Erilaisia lajikokeiluja Helsingissä Nordenskiöldinkatu 18 B:ssä kello 10.30–14.30.