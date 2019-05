Urheilu

Kimi-isä kertoo, millainen on formulaperheen äitienpäivä, johon kuuluu myös salaisuus

Montmelo

Kahden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

lapsen isä Kimi Räikkönen https://www.hs.fi/haku/?query=kimi+raikkonen joutuu jälleen kerran viettämään äitienpäivää töiden merkeissä, kun hän kamppailee viikonloppuna MM-pisteistä Espanjan Grand Prix -kisassa Montmelossa. Sunnuntaiaamuna Alfa Romeon suomalaiskuljettaja lupaa kyllä muistaa kotiin Sveitsiin jäänyttä perhettään – Minttua https://www.hs.fi/haku/?query=minttua Robinia https://www.hs.fi/haku/?query=robinia ja Riannaa https://www.hs.fi/haku/?query=riannaa Katalonian GP-varikolla Räikkönen istahti sanavalmiina Helsingin Sanomien haastatteluun.

Sunnuntaina on äitienpäivä. Onko sinulla silloin mielessä jotain yllätystä Mintulle?

”Enhän minä sitä voi tässä kertoa. Sehän lukee muuten lehdessä”, Kimi vastasi suu messingillä.

Mutta onko jotain suunnitelmia äitienpäiväksi?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jääkiekon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alfa

”Joka vuosi on samat kukat ja kakut. Mutta en voi kertoa sen enempää, jos se on sitten lehdessä. Aina jotain keksitään. Yleensä kisa osuu ainasiihen päivään, kuten nytkin.”Kerran urallaan Räikkönen on juhlistanut äitienpäivää voittamalla Espanjassa. Se tapahtui 8. toukokuuta 2005 McLarenilla.MM-kisatkin käynnistyvät, mutta myös lätkämiehenä tunnetulta Räikköseltä ainakin avauspelit jäävät näkemättä.”Eihän täällä Espanjassa sitä MM-kiekkoa näe missään. Eikä sen puoleen minulla ole mitään suunnitelmia niiden kisojen seuraamiseen muutenkaan. Jos Suomi pääsee finaaliin, niin sitten tietysti katson sen pelin.”Ikuisuuskysymys F1-kisan järjestämisestä Suomessa sai Räikkösen puuskahtamaan. Onko utopistinen ajatus, että KymiRing voisi ratana tarjota ahdollisuuden sellaiseen?”Eihän se ole kuin rahasta kiinni. Olen sanonut useammankin kerran, että sellainen kisa voitaisiin ajaa vaikka Helsingin keskustassa, jos joku vaan maksaa sen. Sellaisen kisan tuntuu saavan ihan mihin vaan, jos on fyrkkaa. En muuten kyllä käsitä, miten kisa viedään vaikka johonkin Vietnamiin. Ei se ainakaan minkään markkina-arvon takia kalenteriin tule”, Räikkönen sanoi.Romeon väellä jo kova kunnioitus Hinwillin miehistöön palannutta Räikköstä kohtaan. Mercedeksen kilpajohtaja Toto Wolffkin https://www.hs.fi/haku/?query=toto+wolffkin hämmästeli HS:lle, kun hänen hyvä ystävänsä Frederic Vasseur https://www.hs.fi/haku/?query=frederic+vasseur kertoo joka kerta hänen soittaessaan, että tallipäällikkö on juuri Kimin kanssa tehtaalla.

Oletko tavallista innostuneempi tästä uudesta projektista ja pystytkö auttamaan tätä tiimiä enemmän kuin ajaessasi Ferrarilla?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Sitä pitäisi kysyä niiltä, joiden kanssa töitä tehdään. On se kuitenkin helvetisti helpompaa, jos tehtaalle ajaa puolessa tunnissa kuin että joutuu lentämään jonnekin kauemmas. Se on ihan eri asia. Siinä se kiinnostus on automaattisesti vähän erilainen kuin jos lähtee joka päivä lentämään jonnekin”, Räikkönen totesi.

Millaista Alfa Romeon kehitys sitten on ollut ja onko Kimi ollut siihen tyytyväinen?

”Totta kai kuljettaja haluaisi aina enemmän. Niinhän se on, ajaa sitten missä tiimissä tahansa.””Aina toivoisi, että tulisi koko ajan jotakin parempaa. Mutta sellainen kehitys ei ole helppoa kellään. Me olemme pystyneet tuomaan koko ajan jotain pientä. Se on pääasia ja siihen olen tyytyväinen, että kun jotain on tuotu, yleensä se on sitten myös toiminut, eikä ole tarvinnut miettiä, toimisiko uusi osa vai ei.””Onhan myös niin, että tiimi alkaa jo perinteisesti olla hyvä siinä työssä, kun jo viime vuonnakin kävi niin, että kun ne jotain toivat, se toimi heti ja vastasi odotuksia”, Räikkönen suitsutti.

Räikkönen on kerännyt neljästä kisasta 13 MM-pistettä. Onko tulos ollut tyydyttävä?

”Menetteleehän se. En tiedä, onko tulos hyvä, mutta ainakin tiimi on ollut siihen tyytyväinen. Vuoden lopussa sen sitten näkee, mihin olemme päässeet.”Keskiryhmä on tiukka. Marginaalit ovat pienet.”Siellähän ne ovat kaikki pyörineet lähekkäin: McLaren, Haas, Renault, Racing Point ja Toro Rosso. Ainakin tällä hetkellä se on niin. Riippuu ihan viikonlopusta, kuka on missäkin”, Räikkönen punnitsi.