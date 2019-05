Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp jyrähti kannattajien ahdingosta Euroopan jalkapalloliitolle: ”Tämä näyttää edesvastuuttomalta”

Urheilu

Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp jyrähti kannattajien ahdingosta Euroopan jalkapalloliitolle: ”Tämä näyt

Jalkapallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mestarien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Arsenalin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy