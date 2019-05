Urheilu

Päävalmentaja Jalonen intoutui kehumaan nuorta ratkaisijaa: ”Hienoa, että Kaapo on meidän joukkueessa”

Košice

Turkulainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päävalmentaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jalonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijonat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi