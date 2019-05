Kommentti: Vasta 18-vuotias Kaapo Kakko on hurmannut kaikki – vertailu Laineeseen, Ahoon, Barkoviin ja Forsbergiin paljastaa, miksi hän on niin poikkeuksellinen MM-kisoissa jo viisi maalia tehnyt Kaapo Kakko on hyökkäyspään taidoissaan yksi viime vuosien lahjakkaimpia ja taitavimpia pelaajia. Täysin poikkeuksellinen, kirjoittaa kommentissaan HS:n Heikki Miettinen.