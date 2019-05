Barcelonan kiekkoveteraanit ihastuivat Kaapo Kakon otteista, TPS:n päävalmentaja vastasi: ”Kaapo on meidän oma Messi”

Urheilu

Barcelonan kiekkoveteraanit ihastuivat Kaapo Kakon otteista, TPS:n päävalmentaja vastasi: ”Kaapo on meidän oma

Košice

Barcelonan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viestin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

TPS

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kakko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Slovakiaa

Kakosta