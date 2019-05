Urheilu

”Jack, täällä Kaapo” – MM-kiekon virallinen kisasivusto vitsailee NHL:n varaustilaisuuden voimasuhteilla

Jääkiekkosarja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MM-kisojen

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy