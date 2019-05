Urheilu

HS seuraa: Suomi kohtaa USA:n kello 17.15, jatkaako Kaapo Kakko maalijuhlia?

Suomi

Kohta mennään, mutta sitä ennen NHL-seuran edustajan veikkaus illaan ottelusta. Kaapo Kakko 3 maalia ja Jack Hughes 0+1. Tiesi kysyjän suomalaiseksi ja taisi heittäytyä ultakohteliaaksi. Jaa



"Nolla plus nolla on nolla!"



Kumpi saalistaa tänään enemmän tehopisteitä? #mmkisat #leijonat pic.twitter.com/Qyvl0okU5k — MTV Jääkiekko (@mtvjaakiekko) 13. toukokuuta 2019 Jaa



Suomi on voittanut MM-kisojen kaksi ensimmäistä otteluaan. Avausottelussa kaatui Kanada maalein 3-1 ja toisessa ottelussa isäntämaa Slovakia maalein 4-1. USA hävisi Slovakialle 1-4 ja voitti Ranskan 7-1. Jaa



Tässä on Leijonien kentälliset: Maalilla: 35 Veini Vehviläinen Varalla:45 Jussi Olkinuora. 1. kenttä:25 Toni Rajala - 21 Juhani Tyrväinen - 71 Kristian Kuusela4 Mikko Lehtonen - 55 Atte Ohtamaa 2. kenttä:82 Harri Pesonen - 65 Sakari Manninen - 24 Kaapo Kakko40 Petteri Lindbohm - 28 Henri Jokiharju 3. kenttä:19 Veli-Matti Savinainen - 27 Eetu Luostarinen - 20 Niko Ojamäki70 Niko Mikkola - 7 Oliwer Kaski 4. kenttä:76 Jere Sallinen - 91 Juho Lammikko - 12 Marko Anttila50 Miika Koivisto - 58 Jani Hakanpää Jaa



HS seuraa hetki hetkeltä jääkiekon MM-kisojen alkusarjan ottelua Suomi-USA. Ottelu alkaa kello 17.15. Jaa