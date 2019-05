HIFK:n uusi kiinalaisomistaja näki vain yhden ottelun ennen kauppaa: ”Meidän pitää nostaa pelaajien arvoa, jotta voimme saada tuottoa myymällä pelaajia”

Urheilu

HIFK:n uusi kiinalaisomistaja näki vain yhden ottelun ennen kauppaa: ”Meidän pitää nostaa pelaajien arvoa, jot

Veikkausliiga-seura

37-vuotias

HIFK:n taustayhtiöstä HIFK Fotboll Ab:stä enemmistöosuuden ostanut kiinalainen “Lucas” Chang Jin https://www.hs.fi/haku/?query=%E2%80%9Clucas%E2%80%9D+chang+jin esittäytyi medialle tiistain tiedotustilaisuudessa. Tilaisuuteen ujuttautuivat myös HIFK:n huolestuneet fanit, jotka pääsivät tenttaamaan uutta omistajaa median jälkeen.”Elämä menee aina eteenpäin. Kolme vuotta sitten, kun menimme Tanskaan, ihmiset esittivät samoja kysymyksiä. En ole siksi yllättynyt. Voin vastata teille, että emme ole tyhmiä ihmisiä. Emme tule tänne vain heittämään rahojamme tuuleen ja lähtemään sen jälkeen. Olemme liikemiehiä”, Chang Jin vastasi faneille.”Juuri siksi meillä on erilaiset näkemykset”, vastasi eräs faneista.Chang Jin syntyi Kiinassa pienessä kaupungissa lähellä Shanghaita ja asuu nykyään Lontoossa. Hänen omistamansa yritys Impress London Europe Ltd. osti HIFK Fotboll Ab:n suunnatussa osakeannissa 51,9 prosenttia yhtiöstä. Osakeannin tuloksena yhtiöön sijoitetaa noin kaksi miljoonaa euroa tämän ja seuraavien vuosien aikana.Chang Jin on tehnyt omaisuutensa toimimalla pelaaja-agenttina.Chang Jinin lisäksi omistustaan kasvatti toistaiseksi tuntematon suomalainen sijoittaja, jonka osuus yhtiöstä on nyt viisi prosenttia.

Miten aiot tehdä tuottoa tällä sijoituksella?

”Rehellisesti sanottuna minun ei tarvitse salata, mitä aion tehdä tällä. Haluan saada sijoitukseni takaisin. Kukaan ei halua menettää rahojaan. Valitettavasti jalkapallossa ei voi koskaan ennustaa, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Meidän pitää tehdä tulosta seuralle [taustayhtiölle]. Meidän pitää nostaa pelaajien arvoa, jotta voimme saada tuottoa myymällä pelaajia. Toinen tapa on nostaa seuran arvoa, jotta saamme sponsorisopimuksia. Urheilupuoli ja liiketoimintapuoli auttavat toinen toisiaan”, Chang Jin vastasi HS:n kysymykseen.Pelaajien arvon nostamiseen hänellä oli yksinkertainen resepti.”Pelaamme parempaa jalkapalloa. Siihen ei ole muuta keinoa. Parempia tuloksia kentällä, näyttävämpää jalkapalloa ja enemmän pokaaleja. Kaikki maailman jalkapalloseurat tekevät samoin nostaakseen pelaajiensa arvoa.”Ennen HIFK:n omistajuutta Chang Jin sanoi nähneensä vain yhden Veikkausliiga-ottelun.Chang Jin oli aiemmin tanskalaisseura Vejle Boldklubin omistaja yhdessä perhetuttunsa moldovalaisen Andrei Zolotkon https://www.hs.fi/haku/?query=andrei+zolotkon kanssa, mutta tiistain tiedotustilaisuudessa hän kertoi luopuneensa Vejlen omistajuudesta.

Oletko vielä Vejlen omistaja?