Jalkapalloilija Teemu Pukki kiittää vuolaasti ihmistä, joka on auttanut häntä pelaajana eniten: ”En ihan uskonut, että noin hyvin menisi”

Urheilu

Jalkapalloilija Teemu Pukki kiittää vuolaasti ihmistä, joka on auttanut häntä pelaajana eniten: ”En ihan uskon

Suomen

Tiistaina

Toinen

tämän hetken suurin jalkapallotähti, Englannin mestaruussarjan paras pelaaja Teemu Pukki https://www.hs.fi/haku/?query=teemu+pukki piti tiistaina kevään ja kesän ainoan tiedotustilaisuutensa ennen Englannin Valioliiga-kauden alkua.Pukki kertasi vielä mennyttä upeaa kautta, jonka päätteeksi hän juhli Norwich Cityn joukkueen kanssa nousua Englannin Valioliigaan.Pukki palasi Helsingin Töölön jalkapallostadionille, jossa hänen uransa koki merkittävän käänteen vuonna 2011. Silloin hän teki 18. elokuuta Eurooppa-liigan pudotuspelikierroksen ottelussa kaksi maalia Schalkea vastaan HJK:n voittaessa 2–0.”Ennen HJK:hon palaamista mietin vähän aikaa, haluanko tulla takaisin Suomeen. Näimme silloisen agenttini Tapio Raatikaisen https://www.hs.fi/haku/?query=tapio+raatikaisen ja perheeni kanssa, että se on hyvä juttu. Sitähän se olikin, ura lähti nopeasti nousuun”, Pukki kertoi HS:lle lehdistötilaisuuden virallisen osuuden jälkeen.”Muutenkin se kausi meni hyvin, mutta ilman niitä maaleja en olisi todennäköisesti lähtenyt Saksaan. On vaikea sanoa, mitä olisi tapahtunut ilman niitä maaleja Schalkea vastaan. Ne maalit veivät minut välittömästi ulkomaille.”merkittävä käänne Pukin uralla oli siirto Celticistä Tanskaan Bröndbyyn. Lukas Hradecky https://www.hs.fi/haku/?query=lukas+hradecky [Suomen A-maajoukkueen maalivahti] suostutteli minut Bröndbyyn. Silloinkin kävin [nykyisen] agenttini Teemu Turusen https://www.hs.fi/haku/?query=teemu+turusen kanssa sitä läpi. Aluksi ajatuksena oli vain päästä pelaamaan. Sitten se osoittautui parhaaksi mahdolliseksi paikaksi minulle. Minulla oli siellä neljä tosi hyvää vuotta.”Pukki on kertonut siitä, miten Bröndbyn saksalaisvalmentaja Alexander Zorniger https://www.hs.fi/haku/?query=alexander+zorniger kehitti häntä pelaajana.”Olen huomannut, että se helpottaa omaa hyökkäyspeliä, kun tekee paljon töitä. Siitä ei ole kuin hyötyä, vaikka se jaloissa tuntuukin.”

Mutta miksi hän ei aiemmin tajunnut itse kehittyä urheilijana tai miksei kukaan kehottanut häntä muutokseen?

”En osaa sanoa. Olen ollut ehkä sellainen nautiskelija aina. En stressaa asioista. Vähän ennen sitä tapasin nykyisen kihlattuni. Rupesin syömään terveellisesti. Kotoa on tullut apua siihen, että olen syönyt terveellisesti ja elettyä enemmän urheilijan elämää.”

Keitä voit kiittää siitä, että olet tässä pisteessä?

Ennen

Suomalaista

Pukin

”Perhettä, isää ja äiti, jotka ovat jaksaneet lapsesta asti kannustaa. Ari Hietanen https://www.hs.fi/haku/?query=ari+hietanen , joka oli ensimmäinen valmentajani Kotkassa, oli tärkeä. Varmaan kaikkia valmentajia voisi kiittää. Suuremmin voisi ehkä kiittää Alexander Zornigeria https://www.hs.fi/haku/?query=alexander+zornigeria , joka on ollut käänteentekevä valmentaja minulle.”Monesta suomalaisesta jalkapallotähdestä, kuten Jari Litmasesta https://www.hs.fi/haku/?query=jari+litmasesta Mikael Forssellista https://www.hs.fi/haku/?query=mikael+forssellista tai Joel Pohjanpalosta https://www.hs.fi/haku/?query=joel+pohjanpalosta tiedetään, miten paljon ja missä he ovat harjoitelleet nuorina, mutta Teemu Pukista harvempi tietää taustahistoriaa.”Lapsena pelasin Kotkassa takapihoilla ja menin tuntia ennen harjoituksia potkimaan palloa, mutta en ollut ikinä koko ajan pelaamassa.””Ei kaikkien tarvitse liian paljon harjoitella. Mutta en missään nimessä sano, että olisin liian vähän harjoitellut.”Pukin viime kautta Suomessa tiedettiin hyvin, miten hyvä maalintekijä Pukki on, mutta tuskin kukaan uskoi, millaisiin saavutuksiin hän yltäisi Mestaruussarjassa Norwich Cityn kanssa: paras maalintekijä Mestaruussarjassa 29 maalilla, parhaan pelaajan palkinto ja suurimpana palkintona nousu Valioliigaan.”Varmaan kukaan ei ihan täysin uskonut, että Norwich voisi sen alkukauden jälkeen nousta. Heti alusta lähtien näin itse, että joukkueessa on paljon potentiaalia. Näin, että se on mahdollista, jos kaikki menee täydellisesti. Sitten pikku hiljaa alkoi näyttää siltä, että se tapahtuu. Koko kausi oli nousua meidän joukkueelta.”Norwich City oli monta kertaa kauden aikana ahdingossa peleissä, mutta osoitti hienoa venymiskykyä nousemalla voittoihin loppuhetkillä.”Monta kertaa viimeisillä minuuteilla tulimme takaisin peliin, tasoitimme tai voitimme. Molempiin päihin tuli aika paljon maaleja. Pelasimme tosi hyvää futista. Voi ihan rehellisesti sanoa kauden jälkeen, että olimme sarjan paras joukkue ja ansaitsimme mestaruuden.”Oma maalimäärä yllätti lopulta myös Pukin.”En ihan uskonut, että noin hyvin menisi. Tiesin, että pärjään ja teen maaleja siellä, mutta en ihan odottanut, että noin paljon tulisi.”jalkapallohistoriaa Pukki teki rikkomalla Shefki Kuqin https://www.hs.fi/haku/?query=shefki+kuqin suomalaisen pelaajan maaliennätyksen, 19 maalia, Mestaruussarjassa. Se ennätys meni rikki paikallisottelussa Ipswichiä vastaan.”Oli se kyllä magea fiilis. Varsinkin, kun ensimmäinen derby oli alkukaudesta, kun peli ei vielä kulkenut. Siinäkin ottelussa huomasi, miten iso ottelu se on paikallisille. Se oli magea fiilis päästä tekemään maali Ipswichiä vastaan. Tietysti Shefki on Ipswich-legenda, joten oli kiva ohittaa hänet siinä ottelussa.”Myöhemmin Pukki rikkoi vielä Jari Litmasen https://www.hs.fi/haku/?query=jari+litmasen suomalaispelaajan yhden kauden maaliennätyksen, 26 maalia, jonka Litmanen teki Ajaxin paidassa Hollannin liigassa.”Hienoltahan se kuulostaa.”mukaan viime kauden ikimuistoisin maali syntyi Millwallia vastaan lisäajan viime hetkillä Norwichin voittaessa maalein 4–3.”Minulla oli paljon kavereita katsomassa sitä peliä, ja se taisi olla ensimmäinen peli, jossa kihlattukin uskalsi tulla ulos ja jättää lapsen hoitoon. Se oli tuurimaali. Siinä pelissä tuntui pari kertaa, että sen pelin ehti hävitä ja voittaa ennen sitä loppua.”Mestaruussarjan maaliennätyksen jääminen maalin päähän jäi Pukin mukaan ”ehkä vähän” harmittamaan.”29 maaliin voi olla aika tyytyväinen. En voi olla pettynyt.”

Oliko epävarma olo ennen siirtoa Norwichiin?

Pukki

Pukki

”Ei ollut. Totta kai se oli vaikea päättää, minne menee. Minulla oli tarjouksia kaikkialta. Kun keskustelin valmentajan ja urheilujohtajan kanssa, he selittivät minulle, miten Norwich pelaa ja että se sopii minulle.”Pukin mielestä hän kehittyi Norwichin valmentajan Daniel Farken https://www.hs.fi/haku/?query=daniel+farken alaisuudessa kokonaisvaltaisesti pelaajana.”Sain luottamusta ja pelitapa sopi minulle tosi hyvin. Pitää paljon kiittää valmennusjohtoa ja muita pelaajia maaleistani. Aika monta niistä maaleista pääsin laittamaan rangaistusalueen sisältä ensimmäisellä kosketuksella sisään. Se kertoo, että siellä on hyviä pelaajia syöttämässä palloa.”sanoo, että pelimääränsä vuoksi 46 ottelun Mestaruussarja on ”sairas sarja”.”Kun emme pelanneet, harjoittelimme saksalaisvalmentajan alaisuudessa kovaa. Se oli fyysisesti raskas sarja. Huomasin monista pelaajista ja myös itsestäni, että jalka rupesi painamaan. Nyt tarvitsen pienen tauon.”Kesällä Pukki pelaa vielä A-maaotteluissa, hän viettää lomaa perheen kanssa ja menee naimisiin kesällä.”Ei siitä sen enempää. Se on yksityisasia.”Pukki on maalivahti Jussi Jääskeläisen https://www.hs.fi/haku/?query=jussi+jaaskelaisen jälkeen pitkästä aikaa ensimmäinen suomalaispelaaja Valioliigassa. Hän on samalla vasta toinen suomalaispelaaja Litmasen jälkeen, joka on pelannut kolmessa suuressa liigassa. Litmanen pelasi Espanjan liigassa, Valioliigassa ja Saksan liigassa. Pukki on pelannut Espanjan liigan lisäksi Bundesliigassa aiemmin. Hän on tyytyväinen päästessään Valioliigaan.”Se tuntuu hyvältä. Pienenä poikana Espanjan liiga oli unelmani. Siellä tuli käytyä pikavisiitillä ja sain yhden pelin. Valioliiga oli sen jälkeen minulle iso asia. Todella odottavaisin mielin suhtaudun siihen.””Varmaan tulevasta kaudesta tulee vaikeampi kuin tästä kaudesta, mutta näen olevani valmis siihen.”myös uskoo pärjäävänsä Valioliigassa.”Olisi tyhmää lähteä sinne epävarmoin tuntein, silloin siitä ei varmasti tulisi mitään. Luotan siihen, että teen Valioliigassakin maaleja. Pelasimme cupissa Valioliiga-joukkueita vastaan ja olimme parempia niissä peleissä.””Uskon, että joukkueella on hyvät mahdollisuudet Valioliigassa.”Pukilla on vakaana aikomuksena jäädä Norwichiin.”Olen nauttinut olostani, ja se [Norwich] sopii minulle täydellisesti. Minulla ei ole mitään tahtoa pois sieltä.”

Meneekö suomalaisen pelaajan yhden kauden maaliennätys Valioliigassa rikki? Mikael Forssell teki aikoinaan 17 maalia yhdellä kaudella.

”Se on aika kova suoritus. En ole ikinä laittanut tavoitteita, kuinka monta maalia teen. En tee niin nytkään.””Lähden luottavaisin tuntein, teen maaleja siellä ja autan joukkuetta, ja sitten näemme, mihin päädymme.”