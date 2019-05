Urheilu

Kartingmestari Savinainen kohtaa Tanska-ottelussa tulevat seurakaverinsa: ”Kova nippu sieltä tulee vastaan”

Košice

Formulakansaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paikallinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiekkopiireissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kartingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi ja Tanska kohtaa MM-turnauksessa torstaina kello 21.15. MTV# ja C More Sport 1 näyttävät pelin suorana.