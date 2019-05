Saksan jalkapalloliiga vastustaa Uefan aikeita uudistaa Mestarien liiga, koska kansallisten liigojen pelätään kärsivän

Urheilu

Saksan jalkapalloliiga vastustaa Uefan aikeita uudistaa Mestarien liiga, koska kansallisten liigojen pelätään

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uutistoimisto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähde: AFP.