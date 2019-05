Joonas Donskoin San Jose ratkaisi kyseenalaisen kuvion päätteeksi jatkoajalla – St. Louisin pelaajat olivat raivoissaan, sillä käsisyöttöä ei tarkisteta videolta

Urheilu

Joonas Donskoin San Jose ratkaisi kyseenalaisen kuvion päätteeksi jatkoajalla – St. Louisin pelaajat olivat ra

St. Louis

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sharks

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy