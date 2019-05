Urheilu

Leijonien kapteeni Marko Anttila muistaa viime vuoden Tanska-tappion, ja siksi Suomella voi olla jopa paineita

Kosice

Muistot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tanska

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuosi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Anttila

https://www.hs.fi/haku/?query=nicklas+jensen

https://www.hs.fi/haku/?query=jesper+jensen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijonien