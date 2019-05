Tanskan kapteenin Peter Reginin kehut saivat Kaapo Kakon hämilleen: ”Hän on jo tähti, mutta hänestä voi tulla suuri tähti jonain päivänä NHL:ssä”

Urheilu

Tanskan kapteenin Peter Reginin kehut saivat Kaapo Kakon hämilleen: ”Hän on jo tähti, mutta hänestä voi tulla

Tanskan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Regin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vielä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

Tanskalle