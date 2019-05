Urheilu

Leijonien maalivahtiruletti pyörii vinhasti, taas uusi pelaaja maalille: ”Eiköhän se riitä selitykseksi”

Košice

Suomen

Kevin Lankinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijonien

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijonien kokoonpano perjantai-illan Britannia-otteluun:

Maalilla

1. kenttä:

2. kenttä:

3. kenttä:

4. kenttä:

Ottelu alkaa kello 21.15. MTV3 ja C More Sport näyttävät pelin suorana.