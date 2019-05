HJK:n konttaaminen on kevyttä verrattuna Norjan jalkapalloa hallinneeseen Rosenborgiin, tähtipelaaja Nicklas Bendtneristäkin halutaan päästä vain eroon

Urheilu

HJK:n konttaaminen on kevyttä verrattuna Norjan jalkapalloa hallinneeseen Rosenborgiin, tähtipelaaja Nicklas B

HJK:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rosenborgin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy