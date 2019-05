Urheilu

Kaapo Kakko vakuuttaa pysyvänsä viileänä kaiken kohun keskellä, edes britit eivät saa häntä hämmentymään

Kosice

Noin

https://www.hs.fi/haku/?query=toni+rajalaa

https://www.hs.fi/haku/?query=juhani+tyrvaista

https://www.hs.fi/haku/?query=ilkka+mikkolaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useimmilla

Kakko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kakko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onnistuuko

MM-jääkiekon ottelu Suomi–Britannia kello 21.15. MTV3 ja C More näyttävät ottelun.