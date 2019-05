Urheilu

Suomella on tänään välipäivä, näin lohkon muut kamppailut vaikuttavat Leijonien asemaan

jääkiekkomaajoukkue viettää lauantaina välipäivää ja jatkaa Slovakian MM-turnausta sunnuntaina ottelulla Ranskaa vastaan.A-lohkossa pelataan lauantaina ottelut Tanska–Yhdysvallat, Kanada–Saksa ja Slovakia–Britannia, ja etenkin kahdella ensimmäisellä on vaikutusta Leijonien asemaan lohkossa.Suomella on viidestä ottelusta koossa 13 pistettä, ja jäljellä on vielä ottelut Ranskaa ja Saksaa vastaan. Ranskan pitäisi kaatua, jolloin koossa olisi 16 pistettä ennen päätöskierrosta.olevaan lohkovoittoon riittää varmuudella voitot kahdesta pelistä. Jos Saksa kaataa tänään Kanadan, jää Kanada lähes varmasti Suomen taakse.Saksa kohtaa Kanadan jälkeen Yhdysvallat ja Suomen, ja tappio Kanadalle tarkoittaisi joukkueelle pakkovoittoja kahdesta muusta ottelusta.Yhdysvallat puolestaan nousee Tanska-ottelun voitolla kahden pisteen päähän Suomesta. Joukkueella on jäljellä ottelut Saksaa ja Kanadaa vastaan.paikka kahden parhaan joukossa vaikuttaa siis vahvalta, mutta varmemmaksi se muuttuisi Saksan voitolla.