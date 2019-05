Manchester City teurasti Watfordin Wembleyn cup-finaalissa, hyökkääjä Raheem Sterling iski hattutempun ja teki historiaa

Urheilu

Manchester City teurasti Watfordin Wembleyn cup-finaalissa, hyökkääjä Raheem Sterling iski hattutempun ja teki

Manchester

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

City

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sterlingistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Watford

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Cityn

Korjattu maalintekijät: Sterlingille kolme maalia.