Suomi ja Ranska kohtaavat jääkiekon MM-kisoissa – Gallian kukon on oltava Leijonille suupala matkalla kohti lohkovoittoa

Suomi ja Ranska kohtaavat jääkiekon MM-kisoissa – Gallian kukon on oltava Leijonille suupala matkalla kohti lo

pelaa sunnuntai-iltana jääkiekon MM-kisojen alkulohkonsa toiseksi viimeisen ottelun. Lohkoaan viiden ottelun johtava Suomi kohtaa Ranskan, joka on kahdeksan joukkueen lohkon seitsemännellä sijalla.Leijonat on jo varmistanut paikkansa puolivälieriin eli lohkon neljän parhaan joukkoon. Tavoite on kuitenkin korkeammalla, ja mikäli Suomi kaataa sekä Ranskan että Saksan, voittaa joukkue lohkonsa.Gallian kukon onkin oltava sunnuntaina Leijonille pelkkä suupala.Ranska–Suomi alkaa sunnuntai-iltana kello 21.15. Ottelu näkyy suorana lähetyksenä MTV3:lla ja C More Sport 1:llä. HS seuraa ottelua hetki hetkeltä.lähtee Ranska-otteluun seuraavalla kokoonpanolla:25 Toni Rajala – 15 Arttu Ilomäki – 20 Niko Ojamäki4 Mikko Lehtonen – 55 Atte Ohtamaa82 Harri Pesonen – 65 Sakari Manninen – 24 Kaapo Kakko40 Petteri Lindbohm – 28 Henri Jokiharju19 Veli-Matti Savinainen – 76 Jere Sallinen – 71 Kristian Kuusela70 Niko Mikkola – 7 Oliwer Kaski41 Joel Kiviranta – 21 Juhani Tyrväinen – 12 Marko Anttila50 Miika Koivisto – 58 Jani Hakanpää30 Kevin Lankinen (aloittava mv), 35 Veini Vehviläinen