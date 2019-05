Ilveksen valmentaja Wiss kielsi liukutaklaukset joukkueeltaan ja onnistui minimoimaan vastustajan maalipaikat, ja nyt Ilves on Veikkausliigan kärkisijoilla

Urheilu

Ilveksen valmentaja Wiss kielsi liukutaklaukset joukkueeltaan ja onnistui minimoimaan vastustajan maalipaikat,

Kun

Ilveksen

Wiss

jalkapallon Veikkausliigan kestomenestyjä Helsingin Jalkapalloklubi alisuorittaa tai on kriisissä, syntyy siitä luonnollisesti suurimmat otsikot – ainakin pääkaupunkiseudulla ja valtakunnan mediassa.Samalla hieman varjoon on jäänyt se, että Ilves pelaa juuri nyt hämmästyttävän hyvää alkukautta. Toistaiseksi tappioitta pelannut Ilves on toisena liigassa pisteen perässä FC Interiä mutta kaksi ottelua vähemmän pelanneena.päävalmentajan Jarkko Wissin https://www.hs.fi/haku/?query=jarkko+wissin mukaan mahdollisuuksia on mihin tahansa, kun pelin kokonaisrakenne on kunnossa.”Pelin rakenne siirtyy suoraan harjoitusten rakenteista ja tekemisen tasosta – antaa mennä vaan”, Wiss sanoi HS:lle sunnuntaina.Ilveksen maalisaldo (6–1) näyttää häkellyttävältä, kun sitä vertaa muiden joukkueiden tilastoihin.Ilveksellä on kaikista joukkueista viidenneksi eniten laukauksia kohti maalia (32). Sitä vastaan on puolestaan lauottu vähiten laukauksia maalia kohti.”Kaikki varmaan luulevat, että meidän harjoittelu on puolustamista ja systeemien puolustamista, mutta sitä se ei ole. 60 prosenttia harjoittelustamme on hyökkäyspelaamisen harjoittelua verrattuna puolustuspelaamiseen.”kertoo mielenkiintoisen detaljin siitä, miten vastustajan laukausten määrää on pyritty vähentämään.”Meillä on harjoituksissa niin sanottu liukumiskielto eli opettelemme puolustamaan pystyssä, mikä vähentää aivan suoraan pelissä tapahtuvia liukutaklauksia ja meidän päähän kohdistuvia vapaapotkuja. Niitä on tullut tosi vähän.”

Miten päädyitte kieltämään liukutaklaukset?

Veikkausliigan

”Jos meinaa murtautua, pitää olla valmis olemaan uhka myös rangaistusalueen takaa.”

Ilveksen

