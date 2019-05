Laitahyökkääjä Joel Kiviranta noussut yllättäväksi maalintekijäksi: ”Yritin ottaa haltuun, en saanut ja meni maaliin”

Urheilu

Laitahyökkääjä Joel Kiviranta noussut yllättäväksi maalintekijäksi: ”Yritin ottaa haltuun, en saanut ja meni m

Košice

Vielä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ranskalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijonille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ranskalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ranska