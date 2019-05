Entinen mäkihyppääjä Primož Roglič vaihtoi lajia 22-vuotiaana – nyt seitsemän vuotta myöhemmin hän hallitsee Italian ympäriajoa

Urheilu

Entinen mäkihyppääjä Primož Roglič vaihtoi lajia 22-vuotiaana – nyt seitsemän vuotta myöhemmin hän hallitsee I

Parhaillaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pyöräily

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uuden

Lähteet: Cyclingnews.