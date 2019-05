Barnakkeleiden piinaama Tapio Lehtinen oli tahtomattaankin ympäristöystävällinen purjehtija, myrkkymaali veneen pohjassa on tehty tappamaan

Urheilu

Barnakkeleiden piinaama Tapio Lehtinen oli tahtomattaankin ympäristöystävällinen purjehtija, myrkkymaali venee

Yksinpurjehtija

Tapio Lehtistä https://www.hs.fi/haku/?query=tapio+lehtista piinasivat Golden Globe -maailmanympäripurjehduksella veneen pohjaan kiinnittyneet äyriäiset, kuten hanhenkaulat eli barnakkelit. Ne vaikeuttivat veneen ohjattavuutta tuulessa ja hidastivat sen vauhtia.Lehtisen kilpakumppanilla Jean-Luc Van Den Heedellä https://www.hs.fi/haku/?query=jean-luc+van+den+heedella ei samanlaista ongelmaa ollut, sillä hänen veneensä pohja oli maalattu valtameriolosuhteisiin tarkoitetulla myrkkymaalilla. Lehtisen veneen pohjassa myrkkymaalia ei ollut, sillä myrkkymaalisäännöt ovat Itämeren rantavaltioissa erilaiset kuin valtamerien äärellä sijaitsevissa maissa.Ilman hanhenkaulojen, merirokon ja muiden pohjaan tarttuneiden äyriäisten lisäpainoa Lehtinen olisi kamppaillut kisan kärkisijoista. Nyt matka kesti 322 päivää, ainakin kuukauden liian kauan.

Mutta olisiko vene voitu maalata Suomessa valtameriolosuhteisiin tarkoitetulla maalilla, kun Lehtinen ei purjehtinut sillä Itämerellä, vaan kuljetti sen laivalla Belgiaan? Saako Suomessa ylipäätään maalata venettä valtamerille soveltuvilla aineilla?

”Ei, ei meillä saa. Meillä saa maalata vain niillä valmisteilla, mitkä Tukes on hyväksynyt Suomeen käytettäväksi”, kertoo ylitarkastaja Jaana Pasanen https://www.hs.fi/haku/?query=jaana+pasanen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista.Huviveneille ja suurille laivoille on hyväksytty omat valmisteensa. Lehtisen vene luokitellaan maalivalmisteiden osalta huviveneiden luokkaan. Valtamerilaivoille on hyväksytty huviveneitä vahvemmat maalit.

Mutta mitä haittaa valtameriveneisiin tarkoitetuista myrkkymaaleista on?

