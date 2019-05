Vuonna 1978 Niki Lauda lensi omalla koneella Ahvenanmaalle, pukeutui kalastajalakkiin ja ylisti Keke Rosbergia: ”Born on ice, you know”

Urheilu

Vuonna 1978 Niki Lauda lensi omalla koneella Ahvenanmaalle, pukeutui kalastajalakkiin ja ylisti Keke Rosbergia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Schmidt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauda

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy