Naisten maratonin olympiahopeamitalisti jäi kiinni epon käytöstä – liittyi dopingkäryllään kahden Rion kultamitalistin seuraan

Urheilu

Naisten maratonin olympiahopeamitalisti jäi kiinni epon käytöstä – liittyi dopingkäryllään kahden Rion kultami

Rio de Janeirossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirwa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bahrain